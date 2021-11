Oberbürgermeister Peter Kurz erklärt "Lokalen grünen Deal Mannheim" bei der Weltklimakonferenz

Mannheim/ Glasgow. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz hat auf der Weltklimakonferenz COP26, die derzeit im schottischen Glasgow stattfindet, den sogenannten „Lokalen grünen Deal Mannheim“ vorgestellt.

Der Mannheimer Gemeinderat hatte im Sommer 2021 beschlossen, dass Mannheim Pilotstadt für einen solchen Lokalen Grünen Deal wird. Damit soll das vor zwei Jahren initiierte EU-Nachhaltigkeitsprogramm Europäischer Grüner Deal umgesetzt werden. Mannheim will bis 2030 klimaneutral werden.

Wie die Stadt mitteilt, hat Kurz anhand konkreter Beispiele erklärt, wie Mannheim das Klima schützen will. Besonders betonte der OB die Rolle von Städten weltweit bei der Bekämpfung des Klimawandels. Nach Angaben der Stadt hat Kurz als einziges Oberhaupt einer deutschen Kommune an der Weltklimakonferenz teilgenommen. „Vielen nationalen Delegationen bei der Weltklimakonferenz gehören Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an. Dass die Bundesrepublik Deutschland dies anders handhabt, ist insbesondere vor dem Hintergrund der kommunalen Selbstverwaltung nur schwer nachzuvollziehen“, betonte er. Kurz nahm auf Einladung des internationalen Städtenetzwerks ICLEI als einziger deutscher Oberbürgermeister an der Konferenz in Glasgow teil.

Die Weltklimakonferenz COP26 (Conference of the Parties) ist die weltweit wichtigste Versammlung von Staats- und Regierungschefs, politisch Verantwortlichen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zur Umsetzung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens.

