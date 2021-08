Nachhaltigkeit: Stadt will viele zum Mitmachen animieren

Ein klimaneutrales Europa ab dem Jahr 2050 und ein Wirtschaftswachstum, das Ressourcen schont – das sind zwei wesentliche Punkte des vor zwei Jahren initiierten EU-Nachhaltigkeitsprogramms Europäischer Grüner Deal. Auf kommunaler Ebene soll dies in Lokalen Grünen Deals umgesetzt werden. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause beschlossen, dass Mannheim Pilotstadt für einen solchen Lokalen Grünen Deal wird.

Mit dem „Leitbild 2030“ haben die Stadträte vor zwei Jahren bereits ein eigenes Nachhaltigkeitsprogramm für Mannheim auf den Weg gebracht, das die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aufnimmt.

Auch die Themenfelder des Europäischen Grünen Deals sind bereits im Leitbild verankert. Der Lokale Grüne Deal soll dieses Leitbild nun weiter konkretisieren, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. „Dieser Lokale Grüne Deal ist dabei nicht als weiteres Planwerk konzipiert, sondern er initiiert, aktiviert und bündelt konkrete Vereinbarungen für eine grüne, saubere und gesunde Stadt.“ Es gehe darum, bestehende Lücken zu identifizieren und Ideen, Projekte und Akteure koordinierend zusammenzubringen.

Thema gesunde Nahrung

„Der Europäische Grüne Deal kann nur gelingen, wenn er in den Städten umgesetzt wird. Europaweit haben Städte dies erkannt und fordern die Umsetzung von Lokalen Grünen Deals. Mannheim will hier vorangehen und Pilotstadt sein“, wird Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in der Mitteilung zitiert. „Der Lokale Grüne Deal ist für uns zweierlei: Er ist eine Konkretisierung unseres Leitbildes entlang einzelner Vereinbarungen mit wichtigen Akteuren der Stadtgesellschaft. Er ist aber vor allem auch ein Angebot an alle, gemeinsam schon heute ein nachhaltiges Mannheim zu schaffen.“

Grundlage für Förderanträge

Gerade in Themenbereichen wie Biodiversität oder gesunde Nahrung seien auch viele kleinteilige Maßnahmen und Vereinbarungen sinnvoll und wünschenswert, so der Oberbürgermeister. „Daher ist der Lokale Grüne Deal auch eine Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger, sich zu beteiligen. Die zahlreichen Lösungen, die im Local Green Deal skizziert werden, können nur dann erfolgreich sein, wenn sie sozial gerecht und fair gestaltet werden und wenn neben Politik und Gesetzgebung auch Bürgerinnen und Bürger, Gemeinschaften, Unternehmen und Organisationen ihren Beitrag leisten.“ Der entscheidende Erfolgsfaktor sei, möglichst viele zum Mitmachen zu bewegen, betont der Oberbürgermeister.

Der Lokale Grüne Deal Mannheim wird nach Angaben des Stadtoberhaupts auch die Grundlage für weitere Projekte und Förderanträge sein, gerade auch bei der Europäischen Union. red/imo