Mannheim. Die Polizei in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis ist über die Weihnachtsfeiertage häufiger ausgerückt als im Vorjahr. Wie die Polizei mitteilt, absolvierten die Beamten rund 1630 Einsätze im Zeitraum von Heiligabend bis zum Dienstagmorgen. Das ist eine Steigerung von zwei Prozent gegenüber den Weihnachtsfeiertagen 2021.

Am häufigsten wurde die Polizei wegen Ruhestörung alarmiert. Insgesamt 101 Meldungen gingen deshalb ein (Mannheim: 70, Heidelberg: 8, Rhein-Neckar-Kreis: 23); gefolgt von 90 Einsätzen wegen Streitigkeiten (Mannheim: 45, Heidelberg: 10, Rhein-Neckar-Kreis: 35) und 14 Körperverletzungsdelikten (Mannheim: 7, Heidelberg: 3, Rhein-Neckar-Kreis: 4).

Wohnungseinbrüche über Weihnachten

Die Abwesenheit einiger Bewohner wurde über Weihnachten von Einbrechern genutzt, um in deren Wohnungen einzusteigen. So wurden der Polizei über das Weihnachtswochenende sechs Wohnungseinbrüche gemeldet. Die Polizei geht davon, dass weitere Einbrüche erst später gemeldet werden, wenn Bewohner noch länger im Urlaub sind.

So ist etwa ein unbekannter Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht gleich in zwei Wohnungen in der Zellerstraße in Mannheim-Wohlgelegen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte er auf unbekannte Weise auf die Balkone der Wohnungen im dritten Obergeschoss und hebelte dort die verschlossene Balkontür auf. Der Täter entwendete aus der ersten Wohnung nichts, klaute aber in der zweiten Wohnung eine größere Anzahl an Schmuckgegenständen und Bargeld. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf über 32 000 Euro.

Mehrere Brände in der Region

Gleich zu mehreren Bränden mussten die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausrücken. An Heiligabend brannte aus bislang unbekannten Gründen ein Imbisswagen in Sinsheim vollständig aus. Es entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe im unteren vierstelligen Bereich - verletzt wurde niemand.

Außerdem kam es in einer Großbäckerei in Walldorf zu einem Brand. Das Feuer im Industriegebiet hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

In einem Steinmetzbetrieb in Heidelberg ist am Sonntagnachmittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Rund 40 Einsatzkräfte waren am Brandort in der Straße "Im Bosseldorn" im Stadtteil Rohrbach.

In Wiesloch brannte am ersten Weihnachtsfeiertag eine Garage neben einem Wohnhaus in der Straße Am Angelbach Ein Anwohner wurde dabei leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Garage brannte vollständig aus und es entstand geschätzter Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Angriffe gegen Polizei und Rettungsdienst

Ebenso meldete die Polizei zwei Angriffe gegen ihre Beamten bei Personen- und Fahrzeugkontrollen. Auch eine Rettungssanitäterin wurde bei der Versorgung eines Mannes in Mannheim-Käfertal verletzt, als dieser sie angriff. Mit Hilfe der Polizei wurde der 48-Jährige Mann in ein Krankenhaus gebracht, in dem ein Atemalkoholtest 2,22 Promille ergab.

Eine erfreuliche Botschaft teilte die Polizei in ihrer Bilanz mit: Mit 72 Verkehrsunfällen ging die Zahl im Vergleich zum Vorjahr (108) zurück (Mannheim: 30, Heidelberg: 12, Rhein-Neckar-Kreis: 30).

Mann fährt betrunken Auto ohne Reifen

Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Polizei in 19 Fällen (Mannheim: 6, Heidelberg: 4, Rhein-Neckar-Kreis: 9). Mit über 2,3 Promille wurde ein Nissan-Fahrer auf der B291 in Höhe Oftersheim Nord festgestellt, der auf der linken Felge fuhr, da sein Vorderreifen fehlte. Die Polizei ermittelt nun, ob er auf Fahrtstrecke einen Unfall verursachte und es dadurch zu Schäden am Fahrzeug kam.

Tankstellen-Überfall in der Schwetzingerstadt

Ein Mann hat am Montag die Tankstelle in der Seckenheimer Straße in Mannheim überfallen - und dann auf einer Bank gegenüber auf die Polizei gewartet. Wie die Polizei mitteilt, hat der 62-jährige Mann eine 22-jährige Angestellte von der Tankstelle mit einer Soft-Air-Pistole in der Hand aufgefordert, ihm die Einnahmen aus der Kasse zu übergeben. Mit dem erbeuteten Geld ließ er sich später widerstandslos von der Polizei festnehmen. Am Folgetag wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.