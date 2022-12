Brand in Garage in Wiesloch

Wiesloch. In Wiesloch ist es am ersten Weihnachtstag zu einem Brand mit einer verletzten Person gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brannte eine Garage neben einem Wohnhaus in der Straße Am Angelbach aufgrund bislang nicht bekannter Umstände. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Ein Anwohner wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Garage brannte vollständig aus und es entstand geschätzter Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

