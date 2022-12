Heidelberg. In einem Steinmetzbetrieb in Heidelberg ist am Sonntagnachmittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr ist der Brand gelöscht. Rund 40 Einsatzkräfte waren am Brandort in der Straße "Im Bosseldorn" im Stadtteil Rohrbach. Verletzt wurde niemand.

Am Nachmittag liefen noch Nachlöscharbeiten in der Halle des Betriebs. Was genau gebrannt hatte, ist unklar. Auch über den entstandenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.