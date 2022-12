Tätlicher Angriff auf Rettungssanitäter in Mannheim

Mannheim. Ein 48-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag auf Rettungssanitäter in Mannheim-Käfertal eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war der Rettungsdienst gegen 17.20 Uhr in der Mary-Wigman-Straße wegen einer gestürzten männlichen Person im Einsatz. Der 48-Jährige, mittlerweile Beschuldigte, sollte durch die Sanitäter vor Ort versorgt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als der Mann zur weiteren Behandlung aus seiner Wohnung gebracht werden sollte, schlug er nach einer Sanitäterin und verletzte sie dabei leicht. Um weiteren Schlägen auszuweichen, versuchte die 24-Jährige den Abstand zwischen sich und den 48-Jährigen zu erhöhen. Jedoch schlug er erneut nach ihr und verletzte sie dabei wiederum leicht am Arm. Die Helfer entfernten sich vorerst aus der Wohnung und alarmierten die Polizei zur Unterstützung. Mit deren Unterstützung konnte der 48-Jährige in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden, in dem ein Atemalkoholtest 2,22 Promille ergab. D

er 48-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen Tätlichen Angriffs entgegen. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt.