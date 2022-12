Zweifacher Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mannheim

Mannheim. Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 16.45 Uhr, und Sonntag, 00.20 Uhr, in zwei Wohnungen in der Zellerstraße in Mannheim-Wohlgelegen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte er auf noch nicht abschließend geklärte Art und Weise auf die Balkone der angrenzenden Wohnungen im dritten Obergeschoss und hebelte dort die verschlossene Balkontür der beiden Wohnungen auf und durchsuchte darin mehrere Zimmer und Schränke. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde aus der ersten Wohnung nichts entwendet. Jedoch entwendete der Täter in der zweiten Wohnung eine größere Anzahl an Schmuckgegenständen und Bargeld. Der geschätzte Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 32 000 Euro. Der Sachschaden an den Balkontüren wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben und Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu melden.