Ab Sonntag wird Mannheim offiziell Buga-Stadt. Mit dem Ende der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt übernimmt die Quadratestadt den Staffelstab. Zur Übergabe der Buga-Fahne durch den Erfurter Oberbürgermeister Andreas Brausewein reist Oberbürgermeister Peter Kurz aber nicht allein in die Landeshauptstadt von Thüringen. Mannheim präsentiert sich, was ungewöhnlich für die jeweils nächste

...