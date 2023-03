Mannheim bekommt einen Wahl-O-Mat für die Oberbürgermeisterwahl

Mannheim. Mannheim hat am 18. Juni die Wahl. Raymond Fojkar, Thorsten Riehle, Christian Specht und Isabell Belser wollen neues Stadtoberhaupt werden. Vielleicht stoßen auch noch weitere Bewerberinnen und Bewerber dazu? Schließlich beginnt die offizielle Bewerbungsfrist für das Oberbürgermeisteramt erst am 18. März, 0 Uhr, und endet am 22. Mai um 18 Uhr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheim. Radisson Blu. CDU, ML und FDP nominieren Specht offiziell als OB-Kandidaten. Bei der CDU-Veranstaltung wird Specht gefeiert. Im Bild: Christian Specht hat seinen Auftritt. © Christoph Blüthner

Klar ist: Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) tritt nicht wieder an. Und so wird dem einen oder der anderen die Entscheidung sicher noch schwerer fallen, hinter welchem Namen man in einer hochspannenden Zeit sein Kreuzchen setzt. Denn, darin sind sich wohl alle einig: Themen gibt es reichlich in Mannheim. Mobilität, Finanzen, Stadion, Armut, Kitas, Verschmutzung und natürlich die Klimaziele sind nur einige Aspekte, um die es im Wahlkampf gehen wird. Wer will also was - und worin unterscheiden sich die Bewerberinnen und Bewerber voneinander?

Etatberatungen: Etatredner der Fraktionen, Thorsten Riehle SPD Foto Thomas Troester © Pressefotoagentur Thomas Tröste

Die „MM“-Lokalredaktion konzipiert mit der Landeszentrale für politische Bildung (LpB), dem SWR sowie mit jungen Mannheimern und Mannheimerinnen einen Kandidat-O-Maten, also ein Informationsangebot im Internet zu den Wahlprogrammen. „Dass in Mannheim nach 16 Jahren das Amt des Oberbürgermeisters neu besetzt wird, stellt eine Zäsur in der Geschichte der Stadt dar“, erklärt „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz. „Wir wollen mit dem Kandidat-O-Maten den Mannheimerinnen und Mannheimern bei ihrer Entscheidung helfen, welcher Kandidat oder welche Kandidatin am besten zu ihren persönlichen Vorstellungen passt.“

25 bis 30 Thesen

Die LpB koordiniert die Arbeit. „Der Kandidat-O-Mat soll keine Wahlempfehlung sein, sondern nur bei der Entscheidungsfindung helfen“, sagt Lukas Müller von der LpB. „Wir wollen ein Angebot machen, die Kandidierenden kennenzulernen und einen Überblick zu bekommen, wie sie sich positionieren.“

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

Zuletzt hatte es ein solches Angebot auch bei der Oberbürgermeisterwahl in Heidelberg gegeben. Dabei haben die Kandidaten für Heidelberg relevante Thesen beantwortet, ob etwa der ÖPNV für alle kostenlos werden sollte, Bars in der Altstadt länger offen bleiben dürften oder die Stadt Schulden aufnehmen dürfe, um Investition zu tätigen.

Mannheim. Neckarstadt-West. Mehrgenerationenhaus. Interview mit Grünen-OB-Kandidat Raymond Fojkar. MM-Redakteur Sebastian Koch spricht mit Raymond Fojkar zu seiner Kandidatur und seinem bisherigen Wirken in der Stadt. Im Bild: Raymond Fojkar. © Christoph Blüthner

Die Thesen für die Wahl am 18. Juni entwerfen Mannheimerinnen und Mannheimer zwischen 16 und 26 Jahren in einem eineinhalb-tägigen Workshop. Die LpB wolle so junge Menschen für kommunalpolitische Themen begeistern, sagt Müller. Die Jung- und Erstwähler werden bei Formulierung und Findung der Thesen von der LpB sowie von Redakteurinnen und Redakteuren des „MM“ und des SWR unterstützt - auch um zu verhindern, dass „junge Themen“ stärker ins Gewicht fallen als die anderer Altersgruppen. Interessierte haben auch die Möglichkeit, Thesen per Mail an kandidatomat@lpb.bw.de selbst einzureichen, die dann im Workshop besprochen werden. „Wir können aber nicht versprechen, dass die Vorschläge dann auch berücksichtigt werden“, sagt Müller.

Mehr zum Thema Wahl OB-Wahl Mannheim: Bewerbungen ab 18. März einreichbar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bürgerliches Lager Specht offiziell für Mannheimer OB-Wahl nominiert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Innenstadt OB-Wahl Mannheim: Das sagen die Kandidaten zum Verkehrsversuch Mehr erfahren

Nachdem die Thesen formuliert sind, müssen die Kandidaten und Kandidatin ab Anfang April erklären, ob sie den Aussagen zustimmen, sie ablehnen oder sich neutral dazu verhalten. Sind sich Fojkar, Specht, Riehle und Belser in ihrer Beantwortung einig, werden die entsprechenden Aussagen aussortiert. Die etwa 80 Thesen sollen so auf 25 bis 30 reduziert werden, bei denen klar wird, wie sie sich voneinander unterscheiden. Ab Ende Mai können die Mannheimerinnen und Mannheimer die Thesen beantworten und, je nach persönlicher Relevanz, gewichten. „Der Kandidat-O-Mat errechnet anhand der Antworten, mit welchem Kandidaten oder mit welcher Kandidatin man zu wie viel Prozent zustimmt“, erklärt Müller.

© Die Linke

Um am Workshop am 25. und 26. März teilzunehmen, können sich Interessierte zwischen 16 und 26 Jahren bei der LpB anmelden. Dabei sollen sie angeben, warum sie teilnehmen wollen und ob sie ein repräsentatives Amt in einer politischen Organisation innehaben. So soll eine politische Einflussnahme verhindert werden. „Die Verantwortung für den Thesenkatalog liegt bei der LpB, die darauf achtet, alle Themenbereiche, Altersgruppen und politische Orientierungen gleichermaßen abzudecken“, sagt Müller.

Anmelden: lpb-heidelberg.de/ob-wahl-mannheim-2023