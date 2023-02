Hochschule Mannheim stellt Studiengang "Soziale Arbeit plus" vor

Mannheim. Die Hochschule Mannheim stellt am Mittwoch, 19 Uhr, in einer Infosession den neuen Studiengang „Soziale Arbeit plus“ vor. Der Studiengang startet im Wintersemester 2023/24, teilte die Hochschule mit. Die Bewerbung für den sieben Semester dauernden Studiengang läuft vom 1. bis 30. April. Eine zweite Infoveranstaltung soll es am 9. März geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Voraussetzung ist das Abitur, eine Fachhochschulreife oder eine Aufstiegsfortbildung, etwa eine Ausbildung zum Erzieher oder zur Erzieherin. Auch benötigen Interessierte unter anderem mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im sozialen Bereich und einen Arbeitsvertrag mit 15 bis 20 Stunden pro Woche im Feld der Sozialen Arbeit.

Berufsintegrierendes Studium

„Soziale Arbeit plus“ ist ein berufsintegrierender Studiengang. Studentinnen und Studenten arbeiten von Montag bis Mittwoch 15 bis 20 Stunden und lernen am Donnerstag und Freitag für ihren Bachelorabschluss. Im Gegensatz zum dualen Studium, das man an der Dualen Hochschule absolvieren kann, gibt es keine mehrmonatigen Praxis- oder Studienblocks. Außerdem wendet sich das Studium an Menschen, die Berufserfahrung haben. Auch ist das Studium vom Arbeitgeber unabhängig, das heißt, Unternehmen haben keine Funktion im Studium. Der Schwerpunkt ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Schulalter - nach dem Abschluss stehen alle Bereiche der Sozialen Arbeit offen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hochschulen Mannheims DHBW-Rektor und Studiengangleiter streiten vorm Landgericht Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Wie ChatGPT Mannheims Hochschulen verändert Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Privatgymnasium Mannheim wächst und zieht im September um Mehr erfahren

Interessierte können sich bis Mittwoch, 1. März, 12 Uhr, bei der Hochschule melden. Den Link zur Veranstaltung erhalten Interessierte per Mail an sozialearbeitplus@sozialwesen.hs-mannheim.de.

Weitere Informationen: www.hs-mannheim.de