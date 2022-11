Hierfür wollen Mannheimer Parteien 2023 Steuergeld ausgeben

Vor einem Monat hat die Stadtspitze in ihrem Etat-Entwurf für 2023 dargestellt, wofür Mannheim im kommenden Jahr Geld ausgeben will. Jetzt waren im Gemeinderat die sieben Fraktionen an der Reihe und konnten ihre Schwerpunkte präsentieren. Die jeweiligen Reden fassen wir auf dieser Seite zusammen. Am 13. Dezember muss der Gemeinderat dann den Haushalt fürs kommende Jahr

...