Glückstein-Baufeld: Stadt Mannheim will Verkauf rückgängig machen

Nicht einmal eine Infotafel kündet auf dem Glückstein-Baufeld 12 von irgendwelchen Aktivitäten. Still ruht der See – besser gesagt das Grundstück am Lindenhof-Platz. Hingegen schlagen hinter den Kulissen die Wogen zwischen dem Rathaus und der Familienheim Rhein-Neckar hoch. Als der „Mannheimer Morgen“ vor einigen Tagen anfragte, ob es zutrifft, dass die Verwaltung den Verkauf des einst

...