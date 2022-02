Mannheim. Hier der nette Kommilitone drei Plätze weiter, da die sympathische Kollegin zwei Büros nebenan - doch wie spricht man sie oder ihn an? Wohl für jede und jeden stellt diese Situation eine Herausforderung dar. Wie schwer mag es erst fallen, diese stotternd zu meistern?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wolfgang Wendlandt gehört über die deutschen Grenzen hinaus zu den renommiertesten Experten, wenn es um das Thema Stottern geht. Seit mehr als 50 Jahren forscht der Psychologe und therapiert Betroffene. Im „Ppppodcast“ gibt er nun Tipps, wie der Erstkontakt gelingen kann. Denn, das stellt Wendlandt schnell klar: „Stottern ist für Nicht-Stotternde kein Hinderungsgrund, sich einzulassen.“ Symptome würden für das Gegenüber erst dann eine Belastung werden, „wenn der Betroffene selbst leidet“.

Wolfgang Wendlandt © Ladan

Also ist eigentlich alles ganz einfach? Nein. Diese Interpretation wird Wendlandts Aussagen nicht gerecht. Zwar rät der Psychologische Psychotherapeut dazu, das Stottern offensiv zu verkaufen, es also nicht zu verstecken oder es als das alles überstrahlende Problem zu sehen. Stattdessen könne man sogar mit Stottern „mutig“ auftreten, sagt er - ehe er allerdings auch einordnet: „Das ist ein schwieriger Schritt, das weiß ich.“ Wendlandt aber ist optimistisch, dass Stotternde diesen Schritt meistern können. Das Bild des stotternden 40-jährigen Junggesellen entspreche nicht der Realität. „Die meisten finden Beziehungen und Partnerschaften“, sagt er gegen Ende des Gesprächs - und knüpft damit inhaltlich auch an die ersten Minuten an: „Liebe und Stottern passen gut zusammen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Natürlich sind es nicht nur Stotternde, die sich in Menschen verlieben, die nicht stottern. Wie auch Flüssigsprechende das Stottern beim Kennenlernen oder in Beziehungen ansprechen können, welche Tipps Wendlandt beiden Seiten gibt - und welche Rolle Online-Dating spielen kann, ist ab sofort kostenfrei auf der Webseite dieser Redaktion sowie auf Spotify, Deezer und Apple Podcast zu hören. Die nächste Episode erscheint Anfang 2022.