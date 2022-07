Erstes Mannheimer Straßenkunst-Festival: So geht's am Samstag weiter

Fröhliche Rhythmen am Strohmarkt, sentimentale Klänge am Münzplatz und lupenreiner Indie-Pop am Paradeplatz: Die Quadrate verwandeln sich zwei Tage lang in eine Freiluftbühne, auf der Musiker und Musikerinnen an zehn Standorten ihr Repertoire präsentieren. Das erste Mannheimer Straßen-kunst-Festival vom Verein Music Commission Mannheim mit Unterstützung von Next Mannheim startete am Freitag.

