Straßenkunstfestival in Mannheim

Mannheim. Beim ersten Mannheimer Straßenkunstfestival am Freitag, 15., und Samstag, 16. Juli, treten in der Innenstadt mehr als 32 Bands und 113 Musikerinnen und Musiker auf. Insgesamt wird es an den beiden Tagen rund 150 Auftritte an zehn Orten vom Plankenkopf bis zum Alten Meßplatz geben. Hierzu laden der Verein Music Comission Mannheim und Next Mannheim ein. Von Pop über Folk, Jazz, Indie und Swing bis zu Soul, Weltmusik und Klassik sind alle Musikrichtungen vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jeweils von 14 bis 20 Uhr am Freitag und 11 bis 21 Uhr am Samstag sind Musikerinnen und Musiker an den Orten in der Innenstadt anzutreffen. Die Auftrittsplätze der Bands erstrecken sich über die gesamte Innenstadt und sollen darstellen, wie lebenswert Mannheims Quadrate sind – nicht nur für einen kurzen Einkaufsbummel, sondern auch zum längeren Aufhalten. So beschreibt der Organisator Julian Maier-Hauff die Intentionen des Straßenkunstfestivals (kurz: Strakuma).

Doch auch für die Künstlerinnen und Künstler sei das Festival eine gute Möglichkeit, ihre ersten Auftritte nach den Einschränkungen der Pandemie zu haben. So seien beispielsweise auch Bewerbungen von Studierenden der Popakademie eingegangen. Diese hätten nun die Möglichkeit, nach zwei Jahren der digitalen Lehre, die Auftritte nachzuholen – und das ohne viel Organisation und Suche nach Bühnen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Musik 22 Künstler und Bands beim ersten Mannheimer Straßenkunstfestival Mehr erfahren

Welche Bands und Musikerinnen sowie Musiker wann und wo am Freitag und Samstag auftreten, können Interessierte auf der Webseite des Festivals unter www.strakuma.de nachlesen. In den kommenden Jahren soll das Festival zur festen Größe und jährlichen Veranstaltung in Mannheim werden.