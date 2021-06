Seit knapp einem Monat sind die Restaurants wieder offen - und nur wer drinnen speist, muss mittlerweile einen negativen Corona-Test nachweisen. Wie also läuft das Geschäft inzwischen bei den Gastronomiebetrieben in den Stadtteilen? Wir haben uns umgehört.

Nur begrenzt Plätze in Käfertal

Im griechischen Restaurant „Hermes Grill“ in Käfertal ist der Innenraum an diesem Samstag so

...