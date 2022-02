Wäre ich mein Bruder, könnte und müsste ich von einem Genesis-Konzert in Mannheims altem Eisstadion erzählen. Es ginge dann um ein eindrückliches Erlebnis aus dem Jahr 1978, das dadurch getrübt wurde, dass ein vom restlichen Taschengeld erworbenes Konzertplakat mit dem Motiv des Covers des Genesis-Albums „And Then There Were Three“ im Anschluss von zwei unfreundlichen Kerlen entwendet wurde.

...