Die Prince House Gallery in Mannheim stellt sich vor

Mannheim. Die Prince House Gallery ist eine seit 2016 bestehende Galerie für Fotografie, zeitgenössische Kunst und visuelle Kultur. Die Sprache der Bilder steht im Zentrum der kunsthistorischen und bildwissenschaftlichen Arbeit. Sie ist zu einer eigenständigen Form der menschlichen Kommunikation geworden und prägt alltäglich und überall den Blick des Menschen auf die Welt. So stellt sie den Leitfaden der gattungsübergreifenden Präsentation des Hauses dar.

Im Showroom in der Mannheimer Innenstadt werden regelmäßig monographische und thematische Ausstellungen, Werkpräsentationen und Gastspiele im Bereich der modernen und zeitgenössischen Kunst präsentiert.

Im Prince House Tresor werden dazu Schätze aus dem Portfolio der Galerie in Kabinettausstellungen gezeigt. Der aktuellen Fotografie kommt dabei ein besonderer Schwerpunkt zu. So prägte schon die erste Ausstellung zu den künstlerischen Fotografien Robert Häussers stark die Ausrichtung des Hauses. Denn Häusser - der erste deutsche Hasselblad-Preisträger - wird aufgrund seiner stilprägenden Schwarz-Weiß-Fotografie nicht nur in Mannheim verehrt, sondern genießt internationale Anerkennung für sein Gesamtwerk.

Für uns sind Kunstwerke keine toten Objekte, die hinter ein Absperrband gehören. Vielmehr ist ihr Platz mitten im Leben, um dem Betrachter neue Perspektiven und Horizonte zu eröffnen. Die Galerie versteht sich daher als Ort, an dem Leben und Kunst zusammenfinden und ein tieferes Verständnis für bislang unentdeckte Blickweisen und Ansichten geweckt wird.

Es folgen viele weitere einflussreiche fotografische Positionen, wie etwa aus der Düsseldorfer Schule mit Ralf Brueck oder den Landschaftsaufnahmen von Peter Mathis (Österreich) sowie auch noch unentdeckter Künstler, die vielversprechende Talente besitzen. Als weitere Wegmarke stellt die Prince House Gallery seit 2018 abermals einen Pionier der Fotografie vor, den 2016 verstorbenen Gerhard Vormwald, dessen 3,6 Meter große Reprokamera das Haus seit 2020 beherbergt.

Neben dem klassischen Ausstellungswesen bietet das Haus auch Leistungen im Bereich der visuellen Kultur an und steht für Lösungen im Bereich Raumausstattung, Kunstberatung und Ausstellungsservice. Mit individueller Beratung und visuellen Konzepten erarbeitet das Team individuelle Angebote für private Räume, Arbeitsumgebungen oder öffentliche Einrichtungen. Den Werten und Ideen Anderer einen visuellen Rahmen zu geben, macht sich die Galerie zur Aufgabe.

Während der Ausstellung immer werkstags Di. und Do. von 11 - 18 Uhr

Dazu zählt unter den Leistungen auch die Verbindung aus Unternehmens- und Kunstberatung, für welche die Galerie Organisationsentwicklung und Visualisierungskonzepte mit Hilfe künstlerischer Medien vereint und in innovativen Workshop-Formaten anbietet. So transportiert der Teilnehmer effektiv die Ergebnisse der Workshops in sein Unternehmen und verankert diese nachhaltig in seinen eigenen Räumen. Eine eigene visuelle Kultur erarbeiten und gestalten zählt zu einem der Ziele der Galerie.

Die Prince House Gallery engagiert sich auch für soziale Projekte und arbeitet unter anderem mit der gemeinnützigen Organisation „Pro bono - für Kunst und Kind e.V.” zusammen. Mit entsprechendem Engagement und Herzblut möchte sich das Haus daher auch für den Erfolg der Benefizausstellung und -Auktion „Licht - Farbe - Erlebnisse” von Manfred Fuchs einsetzten und wünscht dem Vorhaben des Malers viel Erfolg.