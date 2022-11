Weihnachtsmärkte in den Mannheimer Stadtteilen

Mannheim. Abseits vom Trubel der Weihnachtsmärkte in der Innenstadt bieten auch die anderen Mannheimer Stadtteile am ersten Adventswochenende Programm. In der Gartenstadt gibt es am Samstag von 11 bis 21 Uhr einen Weihnachtsmarkt im Bürgergarten (Kirchwaldstraße, Ecke Waldpforte). Was dort zunächst klein begann, bietet mittlerweile einen Markt mit rund 30 Ständen. Neben handgefertigten Produkten gibt es natürlich auch Glühwein und Weihnachtsgebäck.

Außerdem findet am Samstag und Sonntag in Käfertal ein Weihnachtsmarkt statt, der von 11 bis 18 Uhr am Kulturhaus (Im Stempelpark, Gartenstraße 8) geöffnet hat. Immer am ersten Advents-Wochenende werden dort rund 30 Stände für den Weihnachtsmarkt aufgebaut.

Einen kleinen Adventsmarkt gibt es am Samstag auch am Verbindungskanal Linkes Ufer bei RobinKruso. Von 10 bis 18 Uhr lädt der Markt zum Schlendern und Stöbern ein. Außerdem können Besucher bei der Handwerkergenossenschaft live beim Schmieden zuschauen.

Das Technoseum bietet am Samstag außerdem von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit, sich in der Druckabteilung Weihnachtskarten anfertigen zu lassen – und das ist sogar in verschiedenen Sprachen möglich.

Am Samstag feiert Neuostheim von 15 bis 22 Uhr Glühweinfest. Beim Maßatelier Il Capo (Dürerstraße 15) gibt es unter anderem roten und weißen Glühwein sowie Prosecco und Kinderpunsch. Serviert werden außergewöhnliche Speisen, kündigen die Veranstalter an. Der Erlös komme zudem einer Ukrainehilfe sowie anderen Projekten zu Gute.

Am ersten Adventssonntag präsentiert das Café Luni (Seckenheimer Straße 34) von 12 bis 16 Uhr weihnachtliches Programm für Familien. Dort können Kinder passend zur Vorweihnachtszeit basteln. Unter Anleitung gibt es Bastelprojekte, die danach direkt mitgenommen werden können. Das Material werde gestellt, kündigt Luni an.