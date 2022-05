Man staunt, zuweilen schüttelt man auch den Kopf, wer da so alles vorgeschlagen wird: Bernhard Grzimek, der Fernseh-Tierprofessor aus den 1970er Jahren, und Hardy Krüger, der kürzlich verstorbene Filmstar mit Farm in Tansania, sind ja gerade noch nachvollziehbar. Aber auch Bud Spencer und Lara Croft sind im Angebot. 143 Vorschläge für neue Straßennamen in Rheinau-Süd sind nach Angaben der

...