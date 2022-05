Rund 180 Personen haben nach Angaben eines Polizeipressesprechers vor Ort an der Demonstration „Free Palestine“ in Mannheim teilgenommen. Eine Gegendemonstration von 50 Personen fand am Paradeplatz statt. Das Aufeinandertreffen der beiden Gruppierungen verlief laut Polizei friedlich.

Im Verlauf der Demonstration kam es zu kleineren Zwischenfällen: Nach Angaben des

...