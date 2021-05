Demo am Mannheimer Friedensplatz aufgelöst - Polizei mit Großaufgebot in Stadt unterwegs

Mannheim. Etwa 400 bis 500 Teilnehmer haben sich am Samstagnachmittag zu einer Kundgebung am Friedensplatz in Mannheim versammelt. Wie die Polizei mitteilte, musste die eigentlich für 150 Personen angemeldete Demo aufgelöst werden, weil die Mindestabstände nicht mehr eingehalten wurden und sich die Stimmung emotionalisierte. Zudem sprach die Polizei davon, dass während des Einsatzes Beamte angegangen und mit Steinen beworfen wurden. Nach Angaben der Polizei hatten Teilnehmer der Kundgebung versucht eine isarealische Flagge anzubrennen und es wurden Banner hochgehalten, deren Aufschrift von strfarechtlicher Relevanz sein könnten.

Derzeit halten sich weitere Personengruppen im Stadtgebiet auf. Laut Polizei kommt es zu Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Die Beamten appellierten über den Kurznachrichtendienst Twitter an Teilnehmer: "Achtung: Es sind keine Ersatzversammlungen möglich! Solidarisieren Sie sich nicht - bleiben Sie friedlich"!

Die Polizei setzte mehrere Personengruppen fest. Allein in der Augustaanlage wurden den Angaben zufolge 100 Personen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und anderer Straftaten festgehalten. Gegen sie wurden Platzverweise ausgesprochen.

In der Breiten Straße wurden 30 Personen festgehalten, wie die Polizei ebenfalls per Twitter mitteilte.

Die Polizei war mit einer mittleren dreistelligen Anzahl an Beamten im Stadtgebiet unterwegs, um die Lage zu beobachten. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Unter anderem auf Instagram war für Samstagnachmittag zu einer Kundgebung "Solidarität für Palästina" auf dem Friedensplatz aufgerufen worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Privatperson die Versammlung angemeldet.