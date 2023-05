Aussteller sehr zufrieden

Mannheim. Der Mannheimer Maimarkt meldet nach sechs von elf Messetagen bereits 138 000 Besucher. Im Vorjahr lag die Zahl nach sechs Tagen erst bei 97 000 Besuchen. Am Donnerstag sind 18 000 zahlende Gäste an den Eingängen gezählt worden – nach 14 000 am vergleichbaren Tag des Vorjahres. Die Verbrauchermesse, bei der rund 1100 Aussteller über ihre Angebote informieren und Produkte verkaufen, dauert noch bis einschließlich Dienstag, 9. Mai.

Zur Zwischenbilanz äußerte sich die Geschäftsführung der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft, die seit 1962 die auf das Jahr 1613 zurückgehende Verbrauchermesse ausrichtet, sehr zufrieden. Besonders der Bereich Bauen, Renovieren und Energiesparen sei sehr stark frequentiert. Dort meldeten die Aussteller bei einer Umfrage gar, es laufe „granatenmäßig“ gut. Die Sonderschau-Halle sei „außergewöhnlich gut besucht“, bestätigte die Polizei. „Die Leute rennen uns die Bude ein – man merkt, wie froh sie sind, dass sie wieder rauskönnen“, sagte Polizeisprecher Stefan Wilhelm. Verkehrs- oder Kriminalitätsprobleme gebe es dagegen keine.