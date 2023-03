Mannheimer Morgen Plus-Artikel Naherholungsgebiet Missstände am Rheinauer See in Mannheim: Das plant die Verwaltung

Wasservogelkot, Grillen, Lärm, fehlende Parkmöglichkeiten - rund um den See im Mannheimer Stadtteil Rheinau gibt es viele Missstände, für die jetzt Lösungsvorschläge im Beziksbeirat vorgelegt wurden