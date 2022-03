Trist, dreckig, völlig wild verschmiert - so kennen die Spaziergänger, Jogger und Binnenschiffer viele der Brückenpfeiler am Neckar. Jetzt gibt es eine Ausnahme: Der international tätige Urban Art- und Graffitikünstler Christoph „JEROO“ Ganter hat einen Pfeiler der Brücke der Lauffener Straße zur Maulbeerinsel in Feudenheim mit einem Kunstwerk versehen - auf Initiative und finanziert von einer

...