Mannheim hat es vorgemacht. Bei zwei zielgerichteten Impfaktionen wurden Menschen in Stadtteilen mit besonders hohen Inzidenzzahlen gegen das Coronavirus immunisiert. Das Angebot auf der Hochstätt und in der Neckarstadt-West wurde gut angenommen, die Inzidenz in der Quadratestadt sank in den vergangenen Tagen deutlich und liegt mittlerweile unter dem Wert von 100. In Ludwigshafen dagegen

...