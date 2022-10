Neuer Corona-Impfstoff in Heidelberg verfügbar

Heidelberg. Der an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Corona-Impfstoff von Biontech ist ab diesem Donnerstag erstmals im Impfstützpunkt PHV verfügbar. Das hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mitgeteilt. Buchungen seien ab sofort online oder per Telefon möglich. Weiterhin verimpft werden die ebenfalls erst seit Kurzem verfügbaren neuen Impfstoffe der Hersteller BioNTech und Moderna, die sowohl an die ursprüngliche Form des Coronavirus als auch an den Omikron-Subtyp BA.1 angepasst sind.

„Wer bereits nach einer Grundimmunisierung oder einer Auffrischungsimpfung eine Corona-Infektion durchgemacht hat, sollte individuell mit einem Arzt klären, ob und wann eine weitere Impfung infrage kommt“, empfiehlt Laura Moraldo von der Koordinierungsstelle Impfen beim Landratsamt. Eine Impfung sei nach wie vor das wirksamste Mittel gegen einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung.

Impftermine (auch am Feiertag, 3. Oktober) können unter dem Buchungstool an den Impfstützpunkten Eberbach (neuer Standort ab 7. Oktober: Theodor-Frey-Straße 4), Patrick-Henry-Village Heidelberg (South-Gettysburg-Avenue 45) und Sinsheim (Breite Seite 3) gebucht werden.

Weitere Infos gibt es unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen und beim Infotelefon unter 06221/522-1881, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr.