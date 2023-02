Urteil im Prozess um misshandelten Säugling aus Ludwigshafen

Landau. Im neu aufgerollten Prozess um die Misshandlung eines Säuglings in Ludwigshafen sind die Eltern des Kindes am Donnerstag vor dem Landauer Landgericht zu einer Haft- und einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Nina R. muss für dreieinhalb Jahre in Haft, den Vater des schwer verletzten Kindes, Ismail I., verurteilte das Gericht zu einer Strafe von neun Monaten und zwei Wochen auf Bewährung. Staatsanwältin Eveline Teutsch hatte in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von drei Jahren für die Mutter und eine Bewährungsstrafe von rund eineinhalb Jahren für den Vater gefordert. Die Verteidiger der beiden Angeklagten plädierten auf Freispruch.

Sechs Wochen nach seiner Geburt kam das Kind von Nina R. und Ismail I. im Herbst 2018 mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Körper des Kleinen trug Spuren eines wochenlangen Martyriums.

Minutenlang hatte Staatsanwältin Teutsch zu Beginn des Verfahrens die Verletzungen des Babys beschrieben: den durchlöcherten Darm des Jungen, dessen Inhalt sich in seinen Körper ergoss, was zu einer Bauchfellentzündung führte, und einer Blutvergiftung. Den eingedrückten Kopf, die Gehirnblutung. Die Prellungen an Herz und Lunge. Rippenbrüche. Ein Hämatom im Genitalbereich. Einblutungen im Gesicht.

Eine Notoperation rettete sein Leben. Bis heute können Mediziner aber nur darüber mutmaßen, wie schwer die bleibenden Schäden sind, welche Beeinträchtigungen vielleicht für immer bleiben werden.

Nina R. und Ismail I. aus Ludwigshafen standen schon einmal vor Gericht, weil sie ihren neugeborenen Sohn schwer misshandelt haben sollen. Das Landgericht Frankenthal verurteilte beide zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat das Urteil aufgehoben. Keinem der beiden Elternteile konnte während des Verfahrens in Frankenthal nachgewiesen werden, ihren Sohn gequält und schwer misshandelt zu haben. Deshalb wurden beide wegen Misshandlung durch Unterlassung verurteilt. Dafür, dem Baby in seiner Notsituation nicht beigestanden, ihm nicht geholfen zu haben.

Damit folgte das Gericht dem strafrechtlichen Grundsatz „in dubio pro reo“ - „im Zweifel für den Angeklagten“. Da das Gericht aber nicht feststellen konnte, wer den Jungen misshandelt hat und wer ihm nicht half, hätten beide laut BGH auch nicht wegen Unterlassung verurteilt werden dürfen. Deshalb wurde der Prozess erneut aufgerollt - vor der Jugendschutzkammer des Landgerichts Landau.

Was dem Jungen zugefügt wurde, sei menschlich nicht nachvollziehbar, sagte der Vorsitzende Richter Markus Sturm in seiner Urteilsbegründung.

Der Verteidiger der Mutter, Alexander Kiefer, kündigte an, Revision gegen das Urteil einzulegen.