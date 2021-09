Es sollte ein kulturelles Angebot an junge Erwachsene und Familien sein, nun wird es zum politischen Zankapfel: Das am Samstag anstehende Blies-Festival, eine Tanzveranstaltung für Anhänger elektronischer Musik, steht in der Kritik, weil es für Ludwigshafener Verhältnisse eine vergleichsweise hohe Förderung über mehr als 70.000 Euro von Seiten der Stadt erfährt. Am Donnerstag um 15 Uhr tagt

...