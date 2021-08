Sicher ist noch überhaupt nichts. Aber sollte es so sein, dass das Blies-Festival, das am Samstag, 4. September, den Abschluss des Städtischen Kultursommers bildet, tatsächlich den Segen der Stadt und des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums bekommt, dann wird es die größte Party werden, die Ludwigshafen in jüngerer Zeit zu Gesicht bekommen hat. Aber: Noch bis zum Ende dieser Woche

...