Ludwigshafen. Der Streit um die Ramm-Pfahlgründung für das Projekt „Heimatufer“ am Rheinufer Süd zwischen einem Anwohner und der Deutschen Wohnwerte GmbH & Co. KG wird die Justiz noch weiter beschäftigen. Am Freitag lehnte ein Vertreter des Unternehmens im Zivilverfahren vor dem Heidelberger Amtsgericht einen von Richter Andreas Pedal angeregten Vergleich kategorisch ab. Somit wird eine

...