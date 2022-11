Mannheimer Morgen Plus-Artikel Finanzen Ludwigshafen: Was die Kommunalaufsicht am Haushalt 2023 so stört

Der Geduldsfaden ist am Ende. Die rheinland-pfälzische Aufsichtsbehörde bemängelt, dass Ludwigshafens Kämmerer und Oberbürgermeisterin nicht genug tun, um den Etat mittelfristig ausgleichen zu können