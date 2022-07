Mannheimer Morgen Plus-Artikel Hitzewelle Moderator und Meteorologe Kachelmann: Ludwigshafen schreibe seine Bürger in den Tod

Der Moderator und Meteorologe Jörg Kachelmann kritisiert die Stadt Ludwigshafen bei Twitter für ihre Informationen über richtiges Lüften an den heißen Tagen. Aber was ist denn so gefährlich, wenn die Fenster zu sind?