Messerangriff in Oggersheim: Rechter Aufmarsch und Gegendemo am Samstag

Ludwigshafen. Im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff von Oggersheim hat die rechtsextreme Gruppe „Kameradschaft Rheinhessen“ für Samstag, 4. Februar, erneut einen Aufmarsch in dem Ludwigshafener Stadtteil angekündigt. Das Oggersheimer Bündnis gegen Hass und Hetze ruft zum Gegenprotest auf.

Ein Polizeisprecher bestätigt auf Anfrage, dass die Gruppe „Kameradschaft Rheinhessen“ einen Aufmarsch mit 20 Personen angemeldet hat. „Sie kommen mit dem Zug am Bahnhof an und laufen dann eine Runde“, berichtet er. Am Schillerplatz wird es zum Aufeinandertreffen der Demonstranten kommen. Dort hat das Bündnis gegen Hass und Hetze um 14.30 Uhr eine Kundgebung für 75 Menschen angemeldet. „Die Polizei wird die Gruppen trennen“, sagt der Sprecher. 100 Beamte werden im Einsatz sein.

Zuletzt 11 Personen bei Demo

Bereits am 5. November hatten beide Gruppen in Oggersheim demonstriert. Am Aufmarsch beteiligten sich letztlich 11 Personen, zur Gegenkundgebung kamen rund 200 Menschen. Laut Polizei blieb es damals weitgehend ruhig.