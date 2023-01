Nach tödlichem Messerangriff in Ludwigshafen: Mordprozess terminiert

Frankenthal. Der Prozess gegen einen 26-Jährigen Mann, der im Oktober 2022 in Ludwigshafen-Oggersheim bei einem Messerangriff zwei Männer getötet und einen Mann schwer verletzt haben soll, beginnt am 10. Februar, um 9 Uhr, vor dem Landgericht Frankenthal. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, wird dem Angeklagten vorgeworfen, zunächst mit einem etwa 20 Zentimeter langen Küchenmesser auf einen ihm unbekannten und zufällig begegneten Mann eingestochen zu haben. Ein weiterer Mann soll daraufhin versucht haben, den Angeklagten aufzuhalten und sei ebenfalls Opfer des Angeklagten geworden, so die Staatsanwaltschaft Frankenthal.

Polizei stoppte Täter mit Schuss

Im Laufe des Angriffs soll der heute 26-Jährige den rechten Unterarm des ersten Mannes abgetrennt und diesen auf den Balkon seiner ehemaligen Lebensgefährtin geworfen haben. Das Opfer verstarb noch am Tatort. Der zweite Mann verstarb später im Krankenhaus. Im Anschluss an diese Taten soll sich der Angeklagte in einen Drogeriemarkt begeben und dort einen Kunden an der Kasse mit dem Küchenmesser schwer verletzt haben. Die Polizei stoppte den mutmaßlichen Täter schließlich mit einem Schuss. Das Verfahren gegen den Polizisten, der den Angreifer im Drogeriemarkt niedergeschossen hatte, wurde im Dezember bereits eingestellt.

Sämtliche Taten soll der Angeklagte aus Wut und Eifersucht begangen haben, weil seine ehemalige Lebensgefährtin ihn verlassen und nach seiner Überzeugung einen neuen Lebenspartner habe, so die Staatsanwaltschaft weiter. Dabei soll ihm bewusst gewesen sein, dass keines der Opfer mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin tatsächlich bekannt gewesen sein soll.

13 Fortsetzungstermine

Der Angeklagte ist laut Staatsanwaltschaft nicht einschlägig vorbestraft und befindet sich in dieser Sache in Untersuchungshaft. Zu den Tatvorwürfen hat er sich bislang nicht eingelassen. Die Fortsetzungstermine des Prozesses sind bereits bis zum 16. Mai festgelegt.