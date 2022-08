Ludwigshafener OB Steinruck hat trotz vieler Krisen noch lange nicht genug

Ein großes Fest ist nicht geplant, und überhaupt macht Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) keine Riesensache aus ihrem „Runden“. Wenn die Rathauschefin an diesem Donnerstag ihr 60. Lebensjahr vollendet, dann läuft alles so ab wie an den vorherigen Geburtstagen auch. „Das direkte Umfeld im Büro lade ich zu einem Frühstück ein, mit den Bereichsleitern gibt es einen kleinen

...