Unter den Menschen, die aus der Ukraine in die Metropolregion gekommen sind, befinden sich auch bis zu 70 Gehörlose. Mit Handicap gestaltet sich der Start in neuer Umgebung noch einmal schwieriger. Um diesem Personenkreis zu helfen, haben mehrere Organisationen in enger Abstimmung ein Projekt initiiert. Federführend ist die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar Novograd-Volynskiy, benannt nach der

...