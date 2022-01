Ludwigshafen. Westlich des Heinrich-Pesch-Hauses (HPH) in Ludwigshafen entsteht in den kommenden Monaten und Jahren ein neues Wohnquartier für 1500 Menschen. Wie die Heinrich-Pesch-Siedlung einmal aussehen könnte, das sieht man jetzt in einer ersten Visualisierung in Form eines großen Architekturmodells, das neuerdings im Foyer der kirchlichen Einrichtung in der Frankenthaler Straße

...