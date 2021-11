Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen wächst. Zumindest was die Bevölkerungszahl angeht, ist ein klarer Trend zu erkennen. Hatte die Chemiestadt am Rhein im Jahr 2010 noch 164 351 Einwohner, so stieg deren Zahl in den folgenden zehn Jahren bis Ende 2020 auf 172 600. Da all diese Menschen auch irgendwo wohnen müssen, hat die Verwaltung vor kurzem eine Bedarfsanalyse bei der Hochschule für

...