Gedenken nach tödlichem Messerangriff in Ludwigshafen - OB Steinruck legt Blumen nieder

Nach dem brutalen Tod zweier Handwerker im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim hat am Freitag Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Tatort in der Philipp-Scheidemann-Straße zwei Trauergebinde zum Gedenken an die 20 und 35 Jahre alten Opfer niedergelegt. Mit den Blumengebinden drücke die Stadtverwaltung ihre Anteilnahme für die verstorbenen Opfer und deren Angehörigen aus, heißt es in

...