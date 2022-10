Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gedenken Warum Jutta Steinruck nicht beim Trauerzug für die Opfer des Ludwigshafener Messerangriffs war

Den Opfern der Messerattacke in Oggersheim wurde am Sonntag mit einem Trauerzug gedacht. Nicht dabei waren OB Jutta Steinruck oder Ministerpräsidentin Malu Dreyer, was für Kritik sorgte. Das sind die Gründe