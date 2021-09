Die BASF ist in Ludwigshafen schon lange eine Stadt in der Stadt. Einen weiteren Schritt in diese Richtung geht der Chemie-Weltkonzern mit der Errichtung eines eigenen Medical Centers, also eines medizinischen Zentrums für Zehntausende Mitarbeiter und die direkte Nachbarschaft. Dafür wurde am Donnerstag der symbolische Grundstein gelegt. Dennis Fanelsa, der das Projekt für das Unternehmen

...