Wie es sich in Heidelberg in den 1950er- und 1960er-Jahren lebte

Im Alten Hallenbad – heute unter anderem ein Museum und ein Bio-Supermarkt – lernte man damals noch schwimmen, die Straßenbahn fuhr quietschend durch die Hauptstraße, die längst Fußgängerzone ist und Fernsehbildschirme schlossen Eltern noch hinter Rollladen ein, damit „die Jugend“ sich nicht zu viel anschaute: Zu einer kurzweiligen Zeitreise in die lädt „Aufgewachsen in Heidelberg in den 50er-

...