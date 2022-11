Wer macht bei der OB-Wahl in Heidelberg das Rennen?

„Yalla Yalla – Auf geht’s“: Dieses Plakat-Motto des unabhängigen Kandidaten Sassan Khajehali – dem eher Außenseiterchancen zugerechnet werden – gilt nun für die gesamte Stadt: Am Sonntag wird in Heidelberg gewählt. Wer mitbestimmen will, wer für die nächsten acht Jahre Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister sein wird, sollte sein Stimmrecht nutzen. Wahlberechtigt sind 107 500 Bürgerinnen

...