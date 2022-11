Linken-Kandidat zieht Bewerbung zurück

Heidelberg. Bernd Zieger ("Die Linke") hätte sich ein Wahlergebnis über vier Prozent gewünscht. Bei der OB-Wahl am Sonntag erhielt er 3,64 Prozent der Stimmen. Am Dienstag hat der Stadtrat seine Kandidatur zurückgezogen. Beim zweiten Wahlgang am 27. November wird sein Name nicht mehr auf dem Stimmzettel stehen. Das teilte Zieger dieser redaktion auf Anfrage mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ernsthaft Hoffnungen auf den Chefessel im Rathaus hatte sich der 54-jährige Stadtrat nicht gemacht.„Ich bin zufrieden mit dem Wahlergebnis, hoffte natürlich, dass es noch an die vier Prozentpunkte kommt. Es ist mir gelungen, Themen zu setzen – noch nie ist in der Stadt so viel über bezahlbares Wohnen gesprochen worden, bilanzierte er seine Kandidatur am Wahlabend „als sehr erfolgreiches Projekt“.