Konversionsflächen in Heidelberger Südstadt sorgen für Bauboom

In den vergangenen 22 Jahren sind in Heidelberg mehr als 11 000 neue Wohnungen gebaut worden. Im vergangenen Jahr waren es 612 Wohnungen - mehr, als in den vergangenen fünf Jahren. Genehmigt wurden sogar 734 neue Wohnungen. Sie umfassen fast 70 000 Quadratmeter Wohnfläche. Diese Zahlen fasst der rund 50 Seiten starke Bautätigkeitsbericht zusammen, der am Dienstag, 15. November, um 17 Uhr im

...