Explosion bei Wild in Eppelheim: Mutmaßlicher Paketbomber auf freiem Fuß

Mannheim. Der mutmaßliche Paketbomber aus Ulm ist seit dem späten Montagnachmittag wieder auf freien Fuß. Nach Angaben seines Mannheimer Anwalts Steffen Lindberg hat das Landgericht Heidelberg den Haftbefehl gegen den Rentner aufgehoben. Der Ulmer soll laut Anklage für Explosionen bei Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und den Wild-Werken in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) verantwortlich sein. Er bestreitet aber die Taten vehement, wie sein Anwalt sagte.

Wie Lindberg sagte, besteht nach Auffassung des Landgerichts kein dringender Tatverdacht mehr gegen den Beschuldigten, damit sei die Voraussetzung für den Haftbefehl entfallen. Der Rentner wurde deshalb aus der Justizvollzugsanstalt in Mannheim entlassen. Er saß sieben Monate in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn geht allerdings am Freitag vor dem Landgericht Heidelberg weiter. Es stehen noch fast zehn Verhandlungstage an. Ob der Prozess abgekürzt wird, ist unklar. „Aus Sicht der Verteidigung waren die Gründe für den dringenden Tatverdacht nie vorhanden. Wir freuen und deshalb über die Entscheidung des Landgerichts. Unser Ziel ist ein Freispruch“, sagte der Anwalt.