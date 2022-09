"Geist Heidelberg": Science-Festival glänzt mit vier Nobelpreisträgern

Heidelberg. Biologie und Medizin, Neurologie und Digitalisierung, Philosophie, Physik und Astronomie - und Politik: Das „12. International Science Festival - Geist Heidelberg“ am Deutsch-Amerikanischen Institut bringt viele hochkarätige Experten zusammen. Darunter sind auch wieder vier Nobelpreisträger. Schon vor dem eigentlichen Beginn des Festivals Anfang Oktober geben sich meinungsstarke und wissensfeste Referenten die Türklinke in der Sofienstraße 12 in die Hand.

Offiziell eröffnet wird das Festival am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, zum Thema „Lernen - aber wie?“ Dazu spricht Dr. Jens Brandenburg, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Doch schon am Donnerstag, 22. September, gibt es Gelegenheit, eine Person der Wissenschaftsgeschichte ganz aus der Nähe zu erleben: „Das ideale Internet“ ist der Vortrag von Vinton Cerf (79) überschrieben. Der Amerikaner gilt als einer der Väter des Internets und wurde 2004 mit dem Touring-Preis ausgezeichnet - dem Nobelpreis im Fach Informatik. Der Abend ist ausverkauft, im Livestream gibt es den Vortrag in englischer Sprache per Digitalabo „DAI home“ (Schnuppermonat 7,99 Euro).

Einen politisch-rhetorischen Schlagabtausch darf man einen Tag später erwarten: Am Freitag, 23. September, um 20 Uhr, trifft Rechtsanwalt und Politiker Gregor Gysi auf den Satiriker und Gründer von „Die Partei“ Martin Sonneborn. Gysi, auch Autor und Moderator, war von 2005 bis 2015 Fraktionsvorsitzender der Linken. Eintritt zum „Kanzlerduell der Herzen“, das um 20 Uhr beginnt. Es gibt nur noch Restkarten für 15,90 Euro. Diesen Abend gibt es nicht im Livestream.

Neurowissenschaftler und Science Slammer Henning Beck diskutiert am Dienstag, 4. Oktober, um 20 Uhr mit Journalist Gert Scobel darüber, wie das Gehirn komplexe Wirklichkeit versteht - indem es sie reduziert (Eintritt: 15,90 Euro).

Empathie-Konferenz

Darüber hinaus bietet das Literarische Zentrum (LiZ) am DAI mit Autoren wie Andrej Kurkow (10. November), Jonas Grethlein (30. November), Meinhard Saremba (12. Dezember) und anderen einen abwechslungsreichen Mix für Literaturbegeisterte. „Wer noch kein Grau gedacht hat. Eine Farbenlehre“ ist der Abend mit dem Philosophen Peter Sloterdijk (4. Dezember) überschrieben.

„Empathie in stürmischen Zeiten“ ist die 12. Empathiekonferenz innerhalb von „Geist Heidelberg“ überschrieben (4.5. November). Neurowissenschaftler Joachim Bauer übernimmt den Auftakt. Am zweiten Tag (ab 10 Uhr) sind unter anderem der Journalist Deniz Yücel, Pflegemanagerin des Jahres 2021 Jana Luntz aus Dresden, Aufklärer von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche Pater Klaus Mertes und Gender-Forscherin Stella Nyanzi auf dem Podium. Außerdem: Ulrike Ravens-Sieberer ist Forschungsdirektorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Im Lebensraum Wald kennt sich Lutz Fähser bestens aus. Der Forstwissenschaftler hat in Freiburg und München studiert und sich einen Namen gemacht mit dem Konzept der naturnahen Waldnutzung, die er im Stadtwald Lübeck entwickelte. Seither ist er in mehr als 30 Ländern gefragt gewesen. „Wie lange noch?“ ist sein Besuch am Donnerstag, 13. Oktober, 20 Uhr überschrieben.

Erstmals ein Kinderbuchfestival

Donatella Du Cesare, Professorin für Theoretische Philosophie an der Universität La Sapienza in Rom, dürfte einen besonderen Bezug zu Heidelberg haben: Sie war die letzte Schülerin von Hans-Georg Gadamer und gehört zu den engagiertesten Intellektuellen in Italien und Europa. Am Freitag, 14. Oktober, ab 209 Uhr stellt sie ihr Buch „Philosophie der Migration“ vor und umreißt a einen neuen Sinn des Zusammenwohnens in der globalisierten Welt.

Erstmals veranstaltet das DAI außerdem von Samstag, 22. bis Montag, 31. Oktober, ein Internationales Kinderbuchfestival. Zahlreiche regionale und internationale Gäste wie Rafik Schami, Rose Lagercrantz, Rotraut Susanne Berner, Fredrik Vahle, die Rhein-Neckar-Löwen und viele weitere bieten Kindern mit Lesungen, Konzerten, Kunst- und Schreibworkshops, Poetry Parties eine große Feier der Sprachmagie.

Tickets: www.dai-heidelberg.de, im DAI und Reservix-Vorverkauf.