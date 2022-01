Ermittler prüfen Strafbarkeit von Falschmeldungen

Heidelberg. Von Michaela Roßner

Ein Mann im Tarnfarben-Overall, in den Armen eine Langwaffe. Sein angeblicher Name wird genannt, und dass er der Täter sei. Das ist eine Meldung, die am Montag in sozialen Netzwerken geteilt wurde, kurz nachdem ein 18-Jähriger in einem Heidelberger Hörsaal um sich geschossen hatte – eine von mehreren gezielt gestreuten Falschmeldungen, wie sich bald herausstellte. Frisierte Nachrichten wie diese sind es, die verunsichern und sogar die Ermittlungen der Polizei erschweren. Meldungen, denen die Polizei nachgehen wird und die sie eventuell strafrechtlich verfolgt.

Wie berichtet, war der an der Heidelberger Uni in den Biowissenschaften eingeschriebene Student am Montagmittag in einen Hörsaal gestürmt, in dem sich Studienanfänger gerade in einem Tutorium mit Grundlagen der Organischen Chemie beschäftigten. Er habe drei junge Frauen und einen jungen Mann angeschossen; eine 23-jährige stirbt später im Krankenhaus. Sie stammte nach Angaben der Polizei aus Landau, wohnte aber zuletzt in Heidelberg. Als der Täter flüchtet, steht er unvermittelt zwei Mitarbeitern des Instituts gegenüber, die flüchten können. Im Außengelände erschießt sich der in Berlin aufgewachsene Täter selbst. Während starke Polizei und SEK-Kräfte noch routinemäßig das Gelände nach einem Komplizen absuchen, machen die erfundenen Nachrichten die Runde.

Löschung veranlasst

„Wir haben uns in sieben Fällen wegen Fake News um den Täter an Twitter gewandt, um die Löschung von Meldungen zu veranlassen“, sagte Polizeisprecher Patrick Knapp. Gründe seien nicht belegte Aussagen zu Identität, Herkunft, politischer Orientierung oder Impfstatus des mutmaßlichen Attentäters gewesen. Dabei waren drei unschuldige Männer ins Fadenkreuz geraten.

„Viele dieser Nachrichten sind nicht nur als Gerüchte einzustufen, sondern als gezielt lancierte falsche Nachrichten (,Fake-News’), um zu verunsichern und die Ermittlungen zu erschweren“, formuliert ein Polizeisprecher am Mittwoch. Diese Nachrichten würden ausgewertet, gesichert und auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft. Gegebenenfalls würden Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Die Ermittlungsgruppe „Botanik“ der Kriminalpolizei Heidelberg hat inzwischen die Herkunft der Waffen geklärt, die sich der in Mannheim lebende 18-Jährige einige Tage vor der Tat am 24. Januar gekauft hatte. „Wie die Ermittlerinnen und Ermittler herausfanden, erwarb der 18-Jährige etwa eine Woche vor der Tat in Österreich insgesamt drei Langwaffen. Zwei dieser Waffen wurden neben rund 150 Schuss Munition am Tatort sichergestellt“, meldeten Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim am Mittwochabend. Die dritte Waffe, eine Büchse, die nach Medienberichten einem Privatmann abgekauft wurde, sei von der österreichischen Polizei in einem Zimmer, das der 18-Jährige bei seinem Aufenthalt in Österreich angemietet hatte, gefunden worden.

„Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll er die beiden bei der Tat in Heidelberg verwendeten Waffen bei einem Waffenhändler und die dritte bei einer Privatperson jeweils in Österreich erworben haben“, berichtet der Polizeisprecher. Inwieweit sich der Waffenhändler beziehungsweise seine Mitarbeiter wegen des Waffenverkaufs strafrechtlich zu verantworten haben, werde geprüft. Dies gestalte sich allerdings wegen der unterschiedlichen Rechtslage in Österreich und Deutschland „als schwierig“.

Meldungen, der erst seit kurzem in Mannheim lebende Täter sei Mitglied der rechtsextremen und 2013 in Heidelberg gegründeten Partei „Der Dritte Weg“ gewesen, bezeichnet die Organisation auf ihrer Internetseite selbst als „Fake-News“: Der 18-Jährige habe vielmehr im September 2019 einen nicht unterschriebenen Fördermitgliedsantrag geschickt. Der Antrag sei abgelehnt worden, auch Zahlungen habe er nie geleistet. Der nicht unterschriebene Antrag sei bei der Hausdurchsuchung des damaligen Parteivorsitzenden im März 2020 gesichert.

Auch über die laut Polizei und Staatsanwaltschaft „im Raum stehende psychische Erkrankung“, die als Motiv in Frage komme, berichtet das Nachrichtenmagazin „Spiegel“: Der Vater des Heranwachsenden habe den Ermittlern bestätigt, dass sein Sohn in der Vergangenheit mehrfach psychische Probleme gehabt habe. So ist von Schizophrenie und Anpassungsstörungen die Rede. (mit dpa)