Bewohner ziehen in das neue Collegium Academicum in Heidelberg

Ein Tisch, ein Bett, ein Schrank, auf kleinstem Raum – aber viel Platz für Selbstverwaltung und gemeinsames Leben in Nachhaltigkeit: So sieht das Konzept des „Collegium Academicum“ (CA) aus, eines Wohnheims in der Heidelberger Südstadt für 176 Studierende und Auszubildende. Die Verantwortlichen mussten in den vergangenen fünf Jahren einige Hürden überwinden, mitten in der Pandemie bauen und

...